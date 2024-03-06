Автоэксперт рассказал, в каких машинах масло нужно менять чаще, чем рекомендовано

Какие моторы быстрее всего "убивают" масло: рассказ моториста из автосервиса

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Автомобильное масло подвергается разрушительному воздействию различных факторов, включая высокие температуры, картерные газы, примеси в топливе и химические элементы в выхлопных газах.

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Современные малообъемные двигатели с маленьким картером, моторы с турбонаддувом (особенно с двойным), а также двигатели с повышенной степенью сжатия и технологией "старт-стоп" находятся в зоне риска, поскольку они создают особенно неблагоприятные условия для смазочной жидкости.

Это может привести к ускоренному разрушению масла и, в конечном итоге, к проблемам с работой двигателя.