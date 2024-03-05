Подрыв рынка: стартап Gravity Mobility запускает зарядку, которая заряжает машину за 5 минут

Startup Gravity Mobility открыл самую быструю зарядку для электромобилей в США

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Стартап Gravity Mobility, поддерживаемый Google, открыл доступ к самому быстрому зарядному устройству в Соединенных Штатах, с целью привлечения клиентов среди крупных парковщиков.

Фото: Wikipedia by Smnt is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания предлагает доступ к 24 зарядным устройствам мощностью 500 киловатт в Нью-Йорке, которые способны заряжать машину на расстояние до 2,400 миль в час или 200 миль за пять минут.

Gravity также планирует привлечь больше инвестиций в этом году для расширения сети зарядных устройств по всей стране.