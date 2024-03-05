Подрыв рынка: стартап Gravity Mobility запускает зарядку, которая заряжает машину за 5 минут

Стартап Gravity Mobility, поддерживаемый Google, открыл доступ к самому быстрому зарядному устройству в Соединенных Штатах, с целью привлечения клиентов среди крупных парковщиков.
Компания предлагает доступ к 24 зарядным устройствам мощностью 500 киловатт в Нью-Йорке, которые способны заряжать машину на расстояние до 2,400 миль в час или 200 миль за пять минут.
Gravity также планирует привлечь больше инвестиций в этом году для расширения сети зарядных устройств по всей стране.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.