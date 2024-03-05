5 тайных хитростей, как уменьшить расход топлива и сэкономить кучу денег

Что сделать с багажником авто, чтобы снизить расход топлива

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Целью большинства водителей является экономия на топливе, будь то бензин или дизельное топливо.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многим автолюбителям хочется избавиться от факторов, которые способствуют увеличению расхода горючего.

Например, изменение стиля вождения может помочь уменьшить потребление топлива: важно избегать резких перепадов скорости. Также необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства.

Помимо этого, важно использовать разные типы моторного масла в зависимости от сезона. Зимой предпочтение стоит отдать более жидкому маслу, а летом — более плотному.

Есть ещё один простой, но эффективный способ сократить расход топлива — это проверить содержимое багажника. Что делать с багажником? Сначала следует избавиться от лишних вещей, особенно от тяжелых и громоздких предметов.

Например, в багажнике нет необходимости хранить большие емкости, особенно если они не используются постоянно.

Также стоит избавиться от различных приспособлений для пикников и отдыха на свежем воздухе, если они не планируются к использованию во время поездки. Убирая из багажника грили, решетки и ненужные пластиковые бутылки, можно значительно снизить нагрузку на автомобиль и, следовательно, уменьшить расход топлива.