Тюнингованное авто: что можно сделать с машиной, не нарушая законодательство

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Какой тюнинг автомобиля разрешен законом: разъяснения от ГИБДД

0:47
Авто

Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, какие тюнинговые модификации автомобилей разрешены законом. Согласно их информации, существует ряд ограничений и разрешений по установке различных элементов на автомобиль.

Какой тюнинг автомобиля разрешен законом: разъяснения от ГИБДД
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Например, можно заменять обычные лампы на технологию Long Life, добавлять светодиодные элементы в салоне, устанавливать дополнительные сигнализации и парктроники.

Однако есть и запреты, такие как установка светодиодных ламп в фары, которые не предназначены для них, или замена руля без согласования с ГИБДД. В целом, некоторые улучшения разрешены и могут быть выполнены в соответствии с законом, что призвано удовлетворить потребности владельцев автомобилей в персонализации и комфорте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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