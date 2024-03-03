Забудьте о дорогих мастерах: этот дешевый инструмент уберет вмятины с вашего авто легко и быстро

Автоэксперты рассказали, как правильно выправить вмятину на автомобиле

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Ни один владелец автомобиля не застрахован от повреждений, возникающих на поверхности его транспортного средства. Одной из наиболее распространенных проблем является появление вмятины на кузове машины.

Фото: flickr.com by Shuets Udono is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это чаще всего происходит из-за попадания в автомобиль посторонних предметов, таких как камни, спортивное снаряжение или дверь другого автомобиля.

Чтобы устранить этот дефект, водители обычно обращаются за помощью к профессиональным ремонтникам. Однако, если вмятина не слишком глубокая, владелец машины может попытаться исправить ее самостоятельно.

Для этого потребуется использовать такой инструмент, как вантуз. Необходимо приложить его к вмятине, слегка нажать, а затем сделать резкое, но аккуратное движение назад. Повторив эту процедуру несколько раз, можно устранить углубление на поверхности автомобиля.

Таким образом, вмятина будет выровнена, и автомобиль вернется к своему прежнему виду, будто никаких повреждений не было.







