Забудьте о дорогих мастерах: этот дешевый инструмент уберет вмятины с вашего авто легко и быстро

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Автоэксперты рассказали, как правильно выправить вмятину на автомобиле

0:58
Авто

Ни один владелец автомобиля не застрахован от повреждений, возникающих на поверхности его транспортного средства. Одной из наиболее распространенных проблем является появление вмятины на кузове машины.

Автоэксперты рассказали, как правильно выправить вмятину на автомобиле
Фото: flickr.com by Shuets Udono is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это чаще всего происходит из-за попадания в автомобиль посторонних предметов, таких как камни, спортивное снаряжение или дверь другого автомобиля.

Чтобы устранить этот дефект, водители обычно обращаются за помощью к профессиональным ремонтникам. Однако, если вмятина не слишком глубокая, владелец машины может попытаться исправить ее самостоятельно.

Для этого потребуется использовать такой инструмент, как вантуз. Необходимо приложить его к вмятине, слегка нажать, а затем сделать резкое, но аккуратное движение назад. Повторив эту процедуру несколько раз, можно устранить углубление на поверхности автомобиля.

Таким образом, вмятина будет выровнена, и автомобиль вернется к своему прежнему виду, будто никаких повреждений не было.
 
 
 
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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