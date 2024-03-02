Лимузин Lada Aura предназначенный для чиновников в рамках импортозамещения появится на конвейере в 2024 году

Новый лимузин от Лады поступит в массовое производство уже в этом году

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Еще в девяностых в Тольятти нередко появлялась идея делать удлинённые Жигули для комфортного передвижения за более низкую цену, чем у иномарок. И вот Лада выпустила лимузин для чиновников, в рамках программы по импортозамещению.

На что пересядет чиновник? ЛАДА Аура лимузин. Как Аурус, только Lada

Так, Лада Консул, на базе ВАЗ-2110, имеет два раздельных задних кресла, раскладные столики, встроенный телевизор и мини-бар с холодильником. Этот представительский автомобиль был предназначен для предпринимателей и чиновников, которые искали престижный автомобиль за сравнительно небольшие деньги.

"И вот наступает 2024 год, и мы своими глазами видим вот это! Это Lada Aura — и у нас в руках её ключи. По сути Аура — это удлиненная на 25 сантиметров версия седана Lada Vesta, на которую должны пересесть чиновники, руководители и все, кому положено пользоваться продуктами импортозамещения", — говорят эксперты motor. ru.

Новое 1,8-литровое "сердце" авто работает с обновленным "роботом". В салоне — кресла из кожзама отечественного производства. Привод остался передним. И массовый выпуск лимузина Лада стартует уже в 2024 году, так что российские высокопоставленные лица не останутся без колес.