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Игнорировать или инспектировать? Почему незначительные дефекты могут стать вашим лучшими союзниками при покупке подержанного авто

Три автомобильных дефекта, которые можно проигнорировать при покупке машины

1:27
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это серьезное и иногда рискованное мероприятие. Существует вероятность, что вы можете приобрести машину, которая не оправдает вложенных средств. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо тщательно осмотреть транспортное средство перед покупкой.

Три автомобильных дефекта, которые можно проигнорировать при покупке машины
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Возможно, вы обнаружите некоторые неисправности, которые могут послужить основанием для скидки или отказа от сделки.

Однако не стоит зацикливаться на мелочах. Некоторые дефекты не являются критичными. Например, небольшие царапины на кузове не должны пугать покупателя. Дело в том, что на старых машинах незначительные повреждения лакокрасочного покрытия вполне естественны.

Напротив, отсутствие царапин на довольно старой машине может вызвать подозрения. Это может быть признаком того, что автомобиль был перекрашен для скрытия более серьезных проблем.

Также незначительные трещины на стеклах — это не повод для беспокойства. Покупая подержанный автомобиль, стоит быть готовым к тому, что на стеклах могут быть небольшие дефекты. Если трещины не мешают обзору и не представляют опасности, то они не являются серьезной проблемой.

Проблемы с поверхностью фар тоже не должны отпугнуть покупателя. Даже если фары выглядят мутно, их легко можно вернуть в порядок и придать им блеск. Иногда для этого даже не требуется обращаться к специалистам — достаточно просто использовать зубную пасту.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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