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Эксперты опубликовали рейтинг лучших кроссоверов для семьи в 2024 году

Whatcar: лучшие семейные кроссоверы 2024

0:41
Авто

Эксперты издания Whatcar составили рейтинг лучших семейных кроссоверов, учитывая их вместительность, комфорт и функциональность.

Whatcar: лучшие семейные кроссоверы 2024
Фото: openverse by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке лидеров оказались такие модели, как хорошо знакомый "Киа Спортейдж", пользующийся популярностью в России благодаря своей удобной конфигурации и надежности.

Также выделяется Genesis GV60 с премиальным подходом и высоким уровнем комфорта. В рейтинге присутствуют и другие известные бренды, такие как BMW, Volvo, Skoda, Mercedes, Lexus, Audi и Ford, предлагающие разнообразные варианты семейных кроссоверов для различных потребностей и предпочтений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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