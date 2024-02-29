Эксперты опубликовали рейтинг лучших кроссоверов для семьи в 2024 году

Эксперты издания Whatcar составили рейтинг лучших семейных кроссоверов, учитывая их вместительность, комфорт и функциональность.
В списке лидеров оказались такие модели, как хорошо знакомый "Киа Спортейдж", пользующийся популярностью в России благодаря своей удобной конфигурации и надежности.
Также выделяется Genesis GV60 с премиальным подходом и высоким уровнем комфорта. В рейтинге присутствуют и другие известные бренды, такие как BMW, Volvo, Skoda, Mercedes, Lexus, Audi и Ford, предлагающие разнообразные варианты семейных кроссоверов для различных потребностей и предпочтений.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.