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Большой поворот: Минпромторг соглашается с АвтоВАЗом о пересмотре господдержки электромобилей

Минпромторг поддержал идею АвтоВАЗа о корректировке системы господдержки электромобилей в России

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Авто

Министерство промышленности и торговли России высказало свою поддержку по поводу предложения компании "АвтоВАЗ" о необходимости изменения системы государственной поддержки для электромобилей в стране.

Минпромторг поддержал идею АвтоВАЗа о корректировке системы господдержки электромобилей в России
Фото: Openverse by KIR1984 photos is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Подчеркивается, что такой шаг направлен на увеличение доли отечественных электромобилей на внутреннем рынке, с акцентом на альтернативные источники энергии, такие как тяговые аккумуляторы и водородные элементы.

Минпромторг также отмечает необходимость развития инфраструктуры зарядных станций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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