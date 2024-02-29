Большой поворот: Минпромторг соглашается с АвтоВАЗом о пересмотре господдержки электромобилей

Министерство промышленности и торговли России высказало свою поддержку по поводу предложения компании "АвтоВАЗ" о необходимости изменения системы государственной поддержки для электромобилей в стране.
Подчеркивается, что такой шаг направлен на увеличение доли отечественных электромобилей на внутреннем рынке, с акцентом на альтернативные источники энергии, такие как тяговые аккумуляторы и водородные элементы.
Минпромторг также отмечает необходимость развития инфраструктуры зарядных станций.
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