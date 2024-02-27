Профилактика лучше лечения: почему опытные автолюбители два раза в год проводят диагностику двигателя

Автоэксперт Пономарев назвал три способа продлить жизнь мотора автомобиля

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Чтобы обеспечить длительную и непрерывную работу двигателя автомобиля, достаточно придерживаться нескольких простых правил. Об этом сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев в беседе с "Российской газетой".

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"Прежде всего, важно помнить, что профилактика всегда лучше лечения. То же самое относится и к автомобилям: регулярное обслуживание обходится проще и дешевле, чем ремонт. Поэтому я рекомендую проводить диагностику двигателя два раза в год — например, весной и осенью. Эту услугу предлагают во многих автосервисах как часть комплексного обслуживания", — подчеркнул эксперт по автомобилям.

Пономарев также отметил, что важно проводить обслуживание топливно-воздушной системы каждые 20-30 тысяч километров пробега: чистить инжектор, менять топливные фильтры и т. д. Это влияет на расход топлива, стабильность работы двигателя и его ресурс.

Еще одним простым способом продлить срок службы двигателя, по мнению Пономарева, является своевременная замена технических жидкостей.

"Многие владельцы автомобилей все еще следуют рекомендациям производителей о замене масла, не учитывая условия эксплуатации в России. Частая работа на холостых оборотах, пребывание в пробках, резкие перепады температур — все это сокращает срок службы масла. Я рекомендую менять масло каждые 5-7 тысяч километров", — подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что для продления срока службы двигателя необходимо регулярно обслуживать его и не ждать, пока "что-то сломается".