Лучше не трогать: детали в автомобиле, которые запрещено менять самостоятельно

В ГИБДД назвали детали в автомобиле, которые запрещено менять владельцам

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

В нашей стране многие не в курсе того, что самим нельзя менять некоторые детали в машине без разрешения ГИБДД. Корреспонденты портала njcar. ru обратились в ведомство, чтобы установить полный список деталей авто, замену которых нельзя производить без такого одобрения.

Фото: openverse by brownpau is licensed under CC BY 2.0

Стоит отметить, что в ст.12.5 КоАП РФ, за самовольное изменение конструкции ТС предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей, а в случае повторного нарушения лишают прав на год.

Недопустимо менять бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, фары, диски, боковые зеркала, рейлинги. При резком повышении скорости эти составляющие могут оторваться от авто и стать опасными для других участников дорожного движения. Производитель их должен сертифицировать, а автолюбитель проверить в специализированной лаборатории перед установкой.

Детали салона машины, такие как руль, кресла, передняя панель, центральная консоль создаются для обеспечения безопасности находящихся в авто. Недопустимо самим менять эти детали, так как это может ухудшить общую безопасность транспортного средства.

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машины часто самостоятельно меняют штатные диски на колеса нестандартного размера. А ведь это существенно меняет характеристики авто. Применение легкосплавных дисков нестандартных размеров провоцирует рост нагрузки на двигатель и трансмиссию. Помимо этого, такие действия ведут к ошибкам в работе спидометра, что отрицательно влияет на безопасность автомобиля.