Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем

Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Проблема появления загрязнений на переднем стекле автомобиля остается актуальной в любое время года. Однако особенно острой она становится весной, когда дороги становятся засоренными грязью, а также начинается сезон дождей.

Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Опытные водители знают, что для поддержания чистоты лобового стекла необходимо регулярно чистить дворники. Несмотря на это, многие автолюбители испытывают трудности в решении этой проблемы из-за незнания подходящего средства для очистки. Однако существует простое и эффективное решение этой задачи.

Для чистки дворников рекомендуется использовать спирт или спиртосодержащее средство. Применение этой жидкости для очистки стеклоочистителей поможет сократить появление грязных следов на переднем стекле. Однако следует выбирать подходящее время для процедуры.

Идеальным моментом будет сразу после посещения автомойки, поскольку проведение чистки в другое время может оказаться неэффективным. Кроме того, рекомендуется повторять процедуру после каждой мойки автомобиля.