Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совсем скоро весна: как правильно обрезать дерево персика
Communications Earth & Environment: учёные выяснили, почему рассеиваются облака во время солнечных затмений
OneTwoTrip: в марте самым востребованным местом для пляжного отдыха является Дубай
Автоэксперт Арбузов: появление моделей Solaris сильно ударит по АвтоВАЗу
"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа
Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты
Автолюбителям рассказали, где оставить машину, чтобы ее точно не угнали
Атмосфера Марса значительно расширилась, когда перестал дуть солнечный ветер
Дмитрий Харатьян заступился за Виталину Цымбалюк-Романовскую
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем

Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов

1:03
Авто

Проблема появления загрязнений на переднем стекле автомобиля остается актуальной в любое время года. Однако особенно острой она становится весной, когда дороги становятся засоренными грязью, а также начинается сезон дождей.

Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов
Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Опытные водители знают, что для поддержания чистоты лобового стекла необходимо регулярно чистить дворники. Несмотря на это, многие автолюбители испытывают трудности в решении этой проблемы из-за незнания подходящего средства для очистки. Однако существует простое и эффективное решение этой задачи.

Для чистки дворников рекомендуется использовать спирт или спиртосодержащее средство. Применение этой жидкости для очистки стеклоочистителей поможет сократить появление грязных следов на переднем стекле. Однако следует выбирать подходящее время для процедуры.

Идеальным моментом будет сразу после посещения автомойки, поскольку проведение чистки в другое время может оказаться неэффективным. Кроме того, рекомендуется повторять процедуру после каждой мойки автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать

Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.

Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо
Сводка с фронта: заняты первые дома в Орловке, от Авдеевки идёт наступление ВС РФ
Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия
Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия
Последние материалы
Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов
Совсем скоро весна: как правильно обрезать дерево персика
Communications Earth & Environment: учёные выяснили, почему рассеиваются облака во время солнечных затмений
OneTwoTrip: в марте самым востребованным местом для пляжного отдыха является Дубай
Автоэксперт Арбузов: появление моделей Solaris сильно ударит по АвтоВАЗу
"Чёрный день для ССО Украины": ВСУ начали писать о разгроме элиты спецназа
Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты
Автолюбителям рассказали, где оставить машину, чтобы ее точно не угнали
Атмосфера Марса значительно расширилась, когда перестал дуть солнечный ветер
Дмитрий Харатьян заступился за Виталину Цымбалюк-Романовскую
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников