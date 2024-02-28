На какие 3 дефекта покупатель подержанного автомобиля с легкостью может закрыть глаза: не придирайтесь к мелочам

Три автомобильных дефекта, которые можно проигнорировать при покупке машины

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного автомобиля — это серьезное и потенциально рискованное предприятие. Существует вероятность, что приобретенное транспортное средство окажется недостойным потраченных денег. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо осмотреть автомобиль тщательно.

Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В процессе осмотра могут быть выявлены различные неисправности, за которые можно потребовать скидку или даже отказаться от сделки. Однако не всегда стоит делать упор на мелочвх. Некоторые дефекты не являются критичными.

Например, мелкие царапины на кузове не должны слишком беспокоить покупателя подержанного автомобиля, поскольку они практически неизбежны на авто с опытом эксплуатации. Однако отсутствие подобных царапин на старом автомобиле может свидетельствовать о его перекраске с целью скрыть более серьезные дефекты.

Трещины на стеклах также не являются серьезной проблемой, если они не мешают обзору и не создают неудобств в эксплуатации.

Неотполированные фары тоже не должны быть поводом для отказа от покупки. Даже если поверхность фар выглядит матовой, ее легко можно восстановить, иногда даже без помощи специалистов, например, с помощью зубной пасты.