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Безопасность покупки подержанного автомобиля зависит от выполнения этих двух условий

В ГИБДД рассказали водителям, что категорически нельзя делать при покупке авто

1:53
Авто

После покупки автомобиля, автовладельцы сталкиваются с риском возникновения различных проблем, включая технические и другие аспекты, на которые они могли не обратить внимание при его приобретении. Представитель ГИБДД предупреждает, что при совершении сделок на вторичном рынке следует быть особенно бдительными.

В ГИБДД рассказали водителям, что категорически нельзя делать при покупке авто
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В таких случаях важно помнить, что недостаточная проверка технических и юридических аспектов приобретения автомобиля на вторичном рынке может привести к неприятным последствиям вместо ожидаемой удовлетворенности.

Прежде всего, необходимо проверить наличие обременений у автомобиля с пробегом, что можно сделать через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. Проверка на залог осуществляется по VIN-номеру в специальном разделе данного ресурса.

Также необходимо запросить полный отчет об истории регистрации конкретного автомобиля на сайте ГИБДД. Кроме того, на официальном веб-ресурсе ведомства можно найти информацию о ДТП, в которых участвовал автомобиль, а также проверить, находится ли он в розыске и действуют ли какие-либо ограничения на его регистрацию.

При заключении сделки купли-продажи необходимо подписать договор, который должен быть оформлен в трех экземплярах. Перед регистрацией автомобиля в ГИБДД владелец должен также застраховать его по ОСАГО.

Срок на регистрацию автомобиля в ГИБДД составляет 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. Важно помнить, что помимо честных продавцов и покупателей на рынке существуют и мошенники, которые могут скрыть существующие проблемы с автомобилем.

Поэтому при возникновении даже малейших сомнений необходимо руководствоваться логикой, внимательно взвешивать все аргументы и противоречия, а также доверять своему внутреннему чувству — если что-то кажется подозрительным, вероятно, есть основания для беспокойства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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