Секреты эксплуатации автомобиля: разрушая мифы, спасая машины

Среди водителей существует множество заблуждений относительно правильной эксплуатации автомобиля, которые могут причинить ему вред. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, многие из этих утверждений не только ошибочны, но и могут привести к серьезным проблемам.
Один из таких мифов заключается в убеждении некоторых автолюбителей в том, что моторное масло не нужно менять регулярно, а достаточно доливать его при необходимости. Однако со временем масло теряет свои свойства, особенно при частой езде в городе.
Другое распространенное заблуждение касается перевода автоматической коробки передач в нейтральный режим на светофорах для экономии топлива. На самом деле это приводит к лишней нагрузке на коробку передач, а экономия топлива оказывается незначительной.
Также нельзя полагаться на то, что автомобиль может проехать далеко с горящим индикатором низкого уровня топлива. Поверив этому мифу, водители рискуют остаться с пустым баком вдали от заправочной станции.
Существует также множество других мифов, таких как опасность электромобилей из-за электромагнитного поля, представление о том, что белые машины менее подвержены авариям, и мнение о том, что женщины за рулем более аккуратны. Однако все они не имеют под собой научного обоснования.
Кроме того, существует миф о том, что добавление авиационного керосина в бензобак помогает очистить топливную систему. Это может привести к серьезным повреждениям системы и делается только в исключительных случаях для предотвращения замерзания топлива.
Некоторые начинающие водители считают, что в случае аварии лучше выбраться через лобовое стекло, поэтому не пристегиваются. Однако это опасное заблуждение, так как при столкновении тело может получить серьезные травмы, особенно в области шеи, если не пристегнуто.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.