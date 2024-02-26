Секреты эксплуатации автомобиля: разрушая мифы, спасая машины

Автоэксперт Хайцеэр развеял популярные мифы об эксплуатации автомобиля

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Среди водителей существует множество заблуждений относительно правильной эксплуатации автомобиля, которые могут причинить ему вред. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, многие из этих утверждений не только ошибочны, но и могут привести к серьезным проблемам.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Один из таких мифов заключается в убеждении некоторых автолюбителей в том, что моторное масло не нужно менять регулярно, а достаточно доливать его при необходимости. Однако со временем масло теряет свои свойства, особенно при частой езде в городе.

Другое распространенное заблуждение касается перевода автоматической коробки передач в нейтральный режим на светофорах для экономии топлива. На самом деле это приводит к лишней нагрузке на коробку передач, а экономия топлива оказывается незначительной.

Также нельзя полагаться на то, что автомобиль может проехать далеко с горящим индикатором низкого уровня топлива. Поверив этому мифу, водители рискуют остаться с пустым баком вдали от заправочной станции.

Существует также множество других мифов, таких как опасность электромобилей из-за электромагнитного поля, представление о том, что белые машины менее подвержены авариям, и мнение о том, что женщины за рулем более аккуратны. Однако все они не имеют под собой научного обоснования.

Кроме того, существует миф о том, что добавление авиационного керосина в бензобак помогает очистить топливную систему. Это может привести к серьезным повреждениям системы и делается только в исключительных случаях для предотвращения замерзания топлива.

Некоторые начинающие водители считают, что в случае аварии лучше выбраться через лобовое стекло, поэтому не пристегиваются. Однако это опасное заблуждение, так как при столкновении тело может получить серьезные травмы, особенно в области шеи, если не пристегнуто.