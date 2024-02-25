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Избавляемся от неприятного скрипа: как решить проблемы с тормозами

Как избавиться от скрипа тормозов: советы специалистов

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Авто

Скрип тормозов может возникнуть по разным причинам, от притирки новых деталей до износа тормозных компонентов. Специалисты рекомендуют дождаться обкатки нового автомобиля, если скрип возник на совершенно новом транспортном средстве.

Как избавиться от скрипа тормозов: советы специалистов
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Резкие торможения могут также привести к появлению скрипа из-за снятия защитного слоя с колодок и дисков. Неоригинальные колодки, плохо сочетающиеся с дисками, также могут вызывать скрип.

Рекомендуется обратиться в сервисный центр для решения этой проблемы. Во время непогоды (дождь, снег) скрип могут вызывать реагенты и грязь, которые попадают на тормозные детали. Регулярная мойка автомобиля может помочь в устранении этой причины. В случае изношенного ступичного подшипника или задних тормозов рекомендуется замена этих компонентов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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