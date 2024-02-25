Избавляемся от неприятного скрипа: как решить проблемы с тормозами

Как избавиться от скрипа тормозов: советы специалистов

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Скрип тормозов может возникнуть по разным причинам, от притирки новых деталей до износа тормозных компонентов. Специалисты рекомендуют дождаться обкатки нового автомобиля, если скрип возник на совершенно новом транспортном средстве.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Резкие торможения могут также привести к появлению скрипа из-за снятия защитного слоя с колодок и дисков. Неоригинальные колодки, плохо сочетающиеся с дисками, также могут вызывать скрип.

Рекомендуется обратиться в сервисный центр для решения этой проблемы. Во время непогоды (дождь, снег) скрип могут вызывать реагенты и грязь, которые попадают на тормозные детали. Регулярная мойка автомобиля может помочь в устранении этой причины. В случае изношенного ступичного подшипника или задних тормозов рекомендуется замена этих компонентов.