Иногда нужно давать газ в пол: почему аккуратное вождение может убить ваш автомобиль

Почему периодически необходимо загонять стрелку тахометра в красную зону: объяснение эксперта

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Руководитель сервисного центра по восстановлению двигателей внутреннего сгорания раскрыл в интервью порталу njcar. ru, что аккуратное вождение не всегда способствует увеличению срока службы силового агрегата.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

На многих моторах низкие обороты в минуту могут вызывать низкую производительность масляного насоса, что ухудшает смазку и приводит к ускоренному износу деталей двигателя.

Рекомендуется периодически давать максимальную нагрузку мотору, нажимая педаль газа до упора, чтобы очистить двигатель от отложений и нагара. Это помогает восстановить работоспособность двигателя и турбины в автомобилях с турбонаддувом. После таких действий улучшается тяга в различных режимах работы и упрощается запуск в мороз.