Руководитель сервисного центра по восстановлению двигателей внутреннего сгорания раскрыл в интервью порталу njcar. ru, что аккуратное вождение не всегда способствует увеличению срока службы силового агрегата.
На многих моторах низкие обороты в минуту могут вызывать низкую производительность масляного насоса, что ухудшает смазку и приводит к ускоренному износу деталей двигателя.
Рекомендуется периодически давать максимальную нагрузку мотору, нажимая педаль газа до упора, чтобы очистить двигатель от отложений и нагара. Это помогает восстановить работоспособность двигателя и турбины в автомобилях с турбонаддувом. После таких действий улучшается тяга в различных режимах работы и упрощается запуск в мороз.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.