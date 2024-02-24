Оптимальный срок: сколько времени можно ездить без номеров на автомобиле

Многие российские водители, купившие автомобиль, часто интересуются, сколько времени можно ездить без установленных государственных номерных знаков. Эксперт Ирина Франк разъясняет, что в соответствии с законодательством России новому владельцу транспортного средства предоставляется определенный период, в течение которого он имеет право передвигаться без номеров.
После покупки нового автомобиля у владельца есть всего 10 дней на его регистрацию. В течение этого периода он может использовать автомобиль без установленных номерных знаков, и это не считается нарушением, информирует наavtotrasse.ru.
Важно отметить, что данное правило распространяется только на те транспортные средства, которые продается без государственных номеров. В случае, если автомобиль был куплен с рук и уже имеет номерные знаки, использование его без них недопустимо.
Если владелец автомобиля продолжает использовать машину без установленных номеров после истечения 10-дневного срока с момента покупки, он может быть оштрафован на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. При повторном нарушении сроков регистрации могут быть применены более серьезные меры, вплоть до лишения водительских прав. Поэтому рекомендуется не откладывать, а произвести регистрацию нового автомобиля в установленные сроки.
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