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Оптимальный срок: сколько времени можно ездить без номеров на автомобиле

Водителям в России объяснили, как долго можно ездить на автомобиле без номеров

1:21
Авто

Многие российские водители, купившие автомобиль, часто интересуются, сколько времени можно ездить без установленных государственных номерных знаков. Эксперт Ирина Франк разъясняет, что в соответствии с законодательством России новому владельцу транспортного средства предоставляется определенный период, в течение которого он имеет право передвигаться без номеров.

Водителям в России объяснили, как долго можно ездить на автомобиле без номеров
Фото: commons.wikimedia.org by RoadRunner is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После покупки нового автомобиля у владельца есть всего 10 дней на его регистрацию. В течение этого периода он может использовать автомобиль без установленных номерных знаков, и это не считается нарушением, информирует наavtotrasse.ru.

Важно отметить, что данное правило распространяется только на те транспортные средства, которые продается без государственных номеров. В случае, если автомобиль был куплен с рук и уже имеет номерные знаки, использование его без них недопустимо.

Если владелец автомобиля продолжает использовать машину без установленных номеров после истечения 10-дневного срока с момента покупки, он может быть оштрафован на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. При повторном нарушении сроков регистрации могут быть применены более серьезные меры, вплоть до лишения водительских прав. Поэтому рекомендуется не откладывать, а произвести регистрацию нового автомобиля в установленные сроки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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