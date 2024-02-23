Что водителю нельзя делать в гололедицу: иначе аварии не избежать

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Вождение в гололедицу: главное правило безопасного торможения

1:04
Авто

Зимой водители сталкиваются с немалыми трудностями при управлении автомобилем. Вероятность аварий возрастает из-за снегопадов и обледенения дорог. Некоторые водители делают серьезную ошибку, увеличивая скорость на скользких участках и затем резко затормаживая.

Вождение в гололедицу: главное правило безопасного торможения
Фото: commons.wikimedia. org by Z22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Опытные водители советуют быть осторожными за рулем зимой и обращать внимание на признаки, указывающие на наличие обледеневших дорог.

Чтобы проверить состояние дорожного покрытия, можно сделать небольшое торможение. Если на дороге есть гололед, колёса будут скользить ещё некоторое время после торможения.

Также запотевание стекол является сигналом о возможном обледенении. На скользких дорогах лучше всего использовать торможение двигателем, не нажимая на педаль тормоза. Вместо резкого торможения следует постепенно снижать скорость, отпуская педаль газа, чтобы избежать пробуксовывания колес.

Это основное правило безопасного торможения на льду. В любом случае зимой следует вести себя осторожно за рулем и отказаться от лишней спешки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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