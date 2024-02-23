Что водителю нельзя делать в гололедицу: иначе аварии не избежать

Вождение в гололедицу: главное правило безопасного торможения

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой водители сталкиваются с немалыми трудностями при управлении автомобилем. Вероятность аварий возрастает из-за снегопадов и обледенения дорог. Некоторые водители делают серьезную ошибку, увеличивая скорость на скользких участках и затем резко затормаживая.

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Опытные водители советуют быть осторожными за рулем зимой и обращать внимание на признаки, указывающие на наличие обледеневших дорог.

Чтобы проверить состояние дорожного покрытия, можно сделать небольшое торможение. Если на дороге есть гололед, колёса будут скользить ещё некоторое время после торможения.

Также запотевание стекол является сигналом о возможном обледенении. На скользких дорогах лучше всего использовать торможение двигателем, не нажимая на педаль тормоза. Вместо резкого торможения следует постепенно снижать скорость, отпуская педаль газа, чтобы избежать пробуксовывания колес.

Это основное правило безопасного торможения на льду. В любом случае зимой следует вести себя осторожно за рулем и отказаться от лишней спешки.