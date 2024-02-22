Исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев: битва за покупателя началась на российском авторынке

Исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев рассказал СМИ, как обстоят дела на российском авторынке после ухода западноевропейских и японских марок. Топ-менеджер компании сообщил, что в связи с активным выходом китайских производителей, конкуренция на авторынке продолжается. Однако в Росии до сих пор остались любители традиционных машин ушедших марок.
"В России у них очень много поклонников, которые, даже с учетом серьезно выросших цен, готовы покупать только привычные марки авто и пока не готовы к переменам. В ближайшие годы битва за покупателя будет очень жесткой", — поделился эксперт.
Однако по итогам 2023 года один из китайских брендов вошел в тройку самых продаваемых авто по версии Ассоциации европейского бизнеса.
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