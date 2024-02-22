Важность чистоты автомобильной светотехники не поддается сомнению. Наличие грязи на фарах и указателях поворота увеличивает риск возникновения опасных ситуаций на дороге. Причина ясна: грязные фары ухудшают видимость водителю в темное время суток, а другие участники движения не всегда могут понять, собирается ли транспортное средство повернуть или нет.
Обычно водители используют воду и автомобильный шампунь для очистки светотехники. Тем не менее, существует еще один простой способ, который не только удаляет грязь с фар, но и делает их поверхность блестящей. В качестве такого средства можно использовать зубную пасту.
Процесс очистки сводится к нанесению небольшого количества зубной пасты на ворсистую тряпку и тщательному обработанию грязных фар. В результате грязь удаляется, а поверхность становится блестящей.
Зубная паста обладает неоспоримыми преимуществами как средство для очистки фар: она не оставляет разводов и не требует значительного физического усилия для проведения процедуры.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.