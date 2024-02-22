Почему современные автомобили могут сломаться на вашем глазах. Как не стать жертвой

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Почему современные двигатели автомобилей стали "одноразовыми": эксперты рассказывают о трех причинах

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Эксперты портала "Новые автомобили" раскрывают три главные причины, почему современные двигатели внутреннего сгорания стали "одноразовыми".

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Первая причина кроется в стратегии производителей, которым выгоднее ограничить долговечность двигателей, чтобы стимулировать более частую покупку новых автомобилей.

Вторая причина связана с уменьшением веса автомобилей, что приводит к использованию легких материалов в двигателях, негативно сказываясь на их теплообмене и увеличивая риск образования "задиров".

Третья причина касается использования каталитического нейтрализатора, который разрушается со временем, способствуя образованию "задиров" из-за образования керамической пыли.

Для продления срока службы современных двигателей рекомендуется регулярное техническое обслуживание, смена масла каждые 7,5 тысяч километров пробега и использование качественного топлива.