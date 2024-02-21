Водителям и пассажирам объяснили, почему не стоит "хлопать" дверью автомобиля

Специалисты "Российской газеты" объяснили, что небрежное закрывание дверей автомобиля может привести к нескольким проблемам, таким как выход из строя уплотнителей, повреждение стеклоподъемников, замков и проводки, а также поломка петель и замков дверей.
Кроме того, это может вызвать выход из строя клапана выравнивания давления, что в свою очередь может привести к серьезным повреждениям, таким как выпадение или трескание лобового стекла.
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