Водителям перечислили 6 грубых ошибок при покупке подержанных автомобилей

6 главных ошибок при покупке подержанных автомобилей, о которых вам следует знать

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Эксперты издания "За рулём" в сотрудничестве с аналитиками "СберАвто" выявили 6 главных ошибок, которые совершают водители при покупке подержанных автомобилей.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Первая ошибка заключается в отказе от диагностики машины перед покупкой, что может привести к риску. Вторая ошибка связана с заблуждением, что внешний блеск указывает на идеальное состояние автомобиля. Третья ошибка состоит в неправильном представлении о премиальном статусе автомобиля и его техническом состоянии. Четвертая проблема возникает из-за невнимательности к проверке документов на авто, что часто используют мошенники.

Пятая ошибка — приобретение очень дешевого автомобиля с целью сэкономить, что может привести к большим расходам на ремонт. И, наконец, шестая ошибка заключается в забвении о расходах на содержание и ремонт машины, особенно при пробеге более 60-80 тысяч км.