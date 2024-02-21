Владельцы каких трех автомобилей тратят больше всего денег на топливо

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Расход топлива является значимым параметром для любого автомобиля.

Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Хотя у транспортных средств, потребляющих большое количество топлива, могут быть определенные преимущества перед более экономичными моделями, автолюбители, тем не менее, предпочитают выбирать автомобили, которые не требуют излишне больших затрат на бензин или дизельное топливо.

Эксперты выделили три автомобиля, владельцы которых сталкиваются с высокими расходами на горючее.

На первом месте в антирейтинге оказался гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport.

Средний расход топлива этого транспортного средства превышает 18 литров на 100 километров. В условиях города этот показатель поднимается до 30 литров.

На втором месте находится легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Wagen. Ему требуется примерно 17,8 литра топлива на 100 километров.

Третье место занял пикап Ram 1500 TRX с расходом в 16,8 литра на 100 километров в городских условиях.

В городе данному автомобилю требуется 23,5 литра топлива на каждые 100 километров.