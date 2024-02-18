Сюрпризы на автосервисе: какие неисправности мастера отказываются чинить

Эксперты "Российской газеты" перечислили несколько видов неисправностей, с которыми мастера на автосервисах не хотят связываться из-за невыгодности работ по ремонту.
Сюда входят задачи, такие как шприцевание и смазка деталей, ремонт светодиодной оптики, замена привода ГРМ и поиск "блуждающих" неисправностей.
Мастера предпочитают отказаться от таких видов работ либо предложить полную замену деталей, что может увеличить стоимость восстановления автомобиля.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.