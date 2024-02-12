Не пропустите! Вот что стало №1 в автомобильном мире

Издание Consumer Reports представило свой годовой рейтинг, включающий лучшие автомобили 2024 года в разных категориях.
Рейтинг был составлен на основе опросов владельцев и экспертных мнений. В числе победителей нашлись Toyota Corolla в категории компактных автомобилей, Mazda CX-30 среди малолитражных кроссоверов, Toyota Prius в сегменте гибридов, Toyota Camry среди среднеразмерных седанов. Subaru Forester стал лучшим кроссовером, Subaru Outback — внедорожным универсалом, а Kia Telluride — полноразмерным трехрядным SUV.
Honda Ridgeline победил среди небольших пикапов, Lexus RX стал лучшим среднеразмерным кроссовером премиум-класса, а Tesla Model 3 признана лучшим электромобилем.
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