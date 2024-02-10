ГИБДД ужесточила правила: как избежать штрафов и эвакуации авто за технические неисправности

Осенью прошлого года вступили в силу новые правила проверки технического состояния автомобилей, определяющие условия, при которых использование транспортного средства запрещено.
Портал njcar. ru узнал от представителя ГИБДД, что сотрудники ДПС теперь могут отправить автомобиль на штрафстоянку за недопустимую тонировку стекол, неисправные фары, а также изношенные шины и другие проблемы с ходовой частью.
Водителям рекомендуется внимательно следить за техническим состоянием своего автомобиля, чтобы избежать штрафов и неприятностей на дороге.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.