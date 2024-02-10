ГИБДД ужесточила правила: как избежать штрафов и эвакуации авто за технические неисправности

Новые правила проверки технического состояния автомобилей: как избежать штрафов и эвакуации

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Осенью прошлого года вступили в силу новые правила проверки технического состояния автомобилей, определяющие условия, при которых использование транспортного средства запрещено.

Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Портал njcar. ru узнал от представителя ГИБДД, что сотрудники ДПС теперь могут отправить автомобиль на штрафстоянку за недопустимую тонировку стекол, неисправные фары, а также изношенные шины и другие проблемы с ходовой частью.

Водителям рекомендуется внимательно следить за техническим состоянием своего автомобиля, чтобы избежать штрафов и неприятностей на дороге.