Полная готовность к дорожным приключениям: эксперты рассказывают, что необходимо иметь в багажнике автомобиля

Эксперты поделились рекомендациями по оборудованию багажника как у подержанного, так и у нового автомобиля.
Прежде всего, специалисты выделили неотъемлемость наличия запасного колеса или ремкомплекта, а также комплекта инструментов для замены колеса, включая домкрат, балонник и ключ для "секреток".
Также стоит уделить внимание наличию достаточного запаса масла и других технических жидкостей. Полезно взять с собой пуско-зарядное устройство, которое может быть весьма полезным в случае выхода из строя аккумулятора, как для владельца, так и для других встреченных в пути автомобилистов.
Обязательным элементом оборудования считается насос с манометром, а наличие набора предохранителей может оказаться ценным при проблемах с электрикой.
Также рекомендуется взять с собой набор инструментов и налобный фонарь. Для более опытных водителей полезен OBD-сканер, который помогает считывать ошибки и устранять их.
Кроме того, важно иметь в автомобиле аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.