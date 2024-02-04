Полная готовность к дорожным приключениям: эксперты рассказывают, что необходимо иметь в багажнике автомобиля

Перечислены атрибуты, которые должны быть в багажнике любого автомобиля

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Эксперты поделились рекомендациями по оборудованию багажника как у подержанного, так и у нового автомобиля.

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Прежде всего, специалисты выделили неотъемлемость наличия запасного колеса или ремкомплекта, а также комплекта инструментов для замены колеса, включая домкрат, балонник и ключ для "секреток".

Также стоит уделить внимание наличию достаточного запаса масла и других технических жидкостей. Полезно взять с собой пуско-зарядное устройство, которое может быть весьма полезным в случае выхода из строя аккумулятора, как для владельца, так и для других встреченных в пути автомобилистов.

Обязательным элементом оборудования считается насос с манометром, а наличие набора предохранителей может оказаться ценным при проблемах с электрикой.

Также рекомендуется взять с собой набор инструментов и налобный фонарь. Для более опытных водителей полезен OBD-сканер, который помогает считывать ошибки и устранять их.

Кроме того, важно иметь в автомобиле аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.