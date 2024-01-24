Продажи автомобилей в сегменте люкс в РФ выросли на 16%

Продажи люксовых авто с пробегом выросли в России на 16%

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В России вырос спрос на премиальные автомобили с пробегом на 16%. Об этом сообщают "Известия".

Фото: openverse by mjaniec is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В стране удалось наладить параллельный импорт знаменитых брендов. Отмечается, что автомобили продаются в современной комплектации.

На вторичном рынке самым популярным оказался трехлетний кроссовер BMW X5. Он может стоить около девять миллионов рублей.

Второе место занял японский Lexus RX.

BMW X7 за 12 миллионов 700 тысяч рублей и Mercedes-Benz E-класса за 5 млн рублей закрывают пятёрку.

Эксперты прогнозируют, что через три года нишу европейских, японских и американских марок заместят азиатские бренды.

Ранее сообщалось о том, что правила параллельного импорта автомобилей в РФ могут изменить с февраля. В 2022 году правительство РФ отменило требование по обязательному оснащению импортных автомобилей "тревожной кнопкой". Кроме того, правительство может изменить схему, когда отдельные авто ввозятся юрлицами с оформлением заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС).