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Правила параллельного импорта автомобилей в РФ могут изменить с февраля

2:06
Авто

Минпромторг РФ может изменить правила параллельного импорта автомобилей, действие нынешних нормативов истекает 1 февраля.

Правила параллельного импорта автомобилей в РФ могут изменить с февраля
Фото: commons.wikimedia.org by Cjp24

В 2022 году правительство РФ отменило требование по обязательному оснащению импортных автомобилей "тревожной кнопкой" ЭРА-ГЛОНАСС. Это постановление было продлено в феврале 2023-го, но может перестать действовать уже в следующем месяце. Если это случится, средняя стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту, может повыситься на 70-100 тысяч рублей. Впрочем, эксперты не считают, что это станет препятствием. Представитель ритейла Дмитрий Еременко в беседе с 74.ru заявил, что ввозят в основном дорогие машины и небольшое повышение стоимости для потенциальных покупателей не очень чувствительно.

Кроме того, правительство может изменить схему, когда отдельные авто ввозятся юрлицами с оформлением заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС). В этом случае оптимальным было бы приобретение иномарок через физическое лицо, но в августе прошлого года для физлиц также ввели барьер — не более одной машины в год по низкой ставке утилизационного сбора. Вдобавок к этому в октябре 2023-го власти расширили список марок, для которых параллельный импорт под запретом. Всё это скажется на конечной цене для покупателя. Но в этом Еременко не видит особой угрозы — заказчиками таких машин выступают преимущественно состоятельные клиенты.

"Многие ввозят автомобили на частных лиц, оплачивают полный утилизационный сбор. Поскольку параллельным импортом везут в основном автомобили недешевые, премиальные, разница не играет первостепенной роли", — отметил эксперт.

Еременко добавил, что новые правила могут быть озвучены уже постфактум. По его мнению, правительство может усилить защиту от конкуренции китайских производителей, чтобы исключить ввоз по параллельному импорту марок, представленных в России в салонах официальных дилеров.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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