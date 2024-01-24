Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума отказалась узаконить сокращение рабочего дня в жару
Виктория Боня заступилась за отправленную в СИЗО Блиновскую
"Украинская правда" сообщила, что ВСУ сбили Ил-76, но позже удалила это сообщение
Константинов предложил Зеленскому предъявить претензии на пирамиды в Египте
До какой температуры нужно прогревать автомобиль в зимнее время
Садальский похвалил качество белорусских продуктов
Нутрициолог Арзамасцев заявил, что яблоки несут огромную пользу для пожилых
ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом
Российские ученые создали уникальный прибор, мониторящий работу организма
Деньги на ветер: почему не нужно делать проточку тормозных дисков

Автоэксперты рассказали, что не нужно делать проточку тормозных дисков

2:56
Авто

Проточка тормозных дисков – весьма распространённая процедура в России. Тем не менее, лучше избегать её. В данной статье мы постараемся объяснить, почему данное вмешательство – это неэффективное финансовое вложение. Тормозные диски на автомобиле – это аналогичные расходным материалам, таким как моторное масло, фильтры или тормозные колодки. Их основное отличие заключается в их длительном сроке службы.

Автоэксперты рассказали, что не нужно делать проточку тормозных дисков
Фото: openverse by owaief89 is licensed under CC BY-NC 2.0

Обычно комплект дисков прослужит две смены тормозных колодок, в редких случаях – даже три. Однако до того, как достигнуть критического износа, пробег редко превышает 100 000 км и обычно ограничивается 60-80 тысячами километров. В идеальных условиях тормозные диски выполняют свои функции, постепенно изнашиваясь до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет установленного производителем значения. Поверхность при этом обычно остается ровной, без ржавых пятен или глубоких вмятин.

Тем не менее, некоторые владельцы автомобилей сталкиваются с проблемами, такими как биение при торможении или неравномерный износ поверхности дисков. Это может быть вызвано короблением дисков при перегреве или больших разницах в температуре. В таких случаях эффективность тормозов снижается, и владельцу предстоит выбор: заменить тормозные диски (и колодки) на новые или попробовать восстановить старые через проточку.

Однако стоит отметить, что протачивание дисков может временно решить проблему биения, но это решение часто оказывается недолговечным. Перегрев искривляет диск снова, как правило, вскоре после нескольких тысяч километров пробега. Вторым аспектом, делающим протачивание бесполезным, является относительно короткий срок службы тормозных дисков. Производители четко указывают на предельный уровень износа, который не стоит превышать. Обычно этот износ составляет всего 1 мм с каждой стороны. Превышение этого уровня часто означает, что диск не подлежит восстановлению.

Производители тормозных дисков рекомендуют замену даже при минимальном износе по нескольким причинам. Чугун, используемый для изготовления дисков, чувствителен к резким изменениям температуры, что влияет на его свойства. Даже небольшой износ может существенно повлиять на температурные характеристики тормозной системы. Когда диск становится тоньше, тормозные суппорты вынуждены компенсировать это, выдвигая поршни дальше наружу.

Это приводит к ухудшению отклика тормозов и даже к неравномерному износу колодок. В общем, вмешательство с уже изношенными дисками может быть оправданным только в особых ситуациях, например, когда новые комплектующие сложно достать или слишком дорого. Некоторые перекупы также могут прибегнуть к протачиванию, чтобы придать старым дискам вид новых, повышая стоимость продаваемого автомобиля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Глициния — завораживающая лиана для участка
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
До какой температуры нужно прогревать автомобиль в зимнее время
Садальский похвалил качество белорусских продуктов
Нутрициолог Арзамасцев заявил, что яблоки несут огромную пользу для пожилых
ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом
Российские ученые создали уникальный прибор, мониторящий работу организма
Дровяные камины есть только в пятой части элитных квартир
Полезный и вкусный ужин: румяная скумбрия, запечённая в духовке под соусом
Автоэксперты рассказали, что не нужно делать проточку тормозных дисков
Никакого фотошопа: 5 идей, как позировать, чтобы выглядеть стройнее
Фильмы ужасов с превосходным захватывающим сюжетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников