Деньги на ветер: почему не нужно делать проточку тормозных дисков

Автоэксперты рассказали, что не нужно делать проточку тормозных дисков

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Проточка тормозных дисков – весьма распространённая процедура в России. Тем не менее, лучше избегать её. В данной статье мы постараемся объяснить, почему данное вмешательство – это неэффективное финансовое вложение. Тормозные диски на автомобиле – это аналогичные расходным материалам, таким как моторное масло, фильтры или тормозные колодки. Их основное отличие заключается в их длительном сроке службы.

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Обычно комплект дисков прослужит две смены тормозных колодок, в редких случаях – даже три. Однако до того, как достигнуть критического износа, пробег редко превышает 100 000 км и обычно ограничивается 60-80 тысячами километров. В идеальных условиях тормозные диски выполняют свои функции, постепенно изнашиваясь до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет установленного производителем значения. Поверхность при этом обычно остается ровной, без ржавых пятен или глубоких вмятин.

Тем не менее, некоторые владельцы автомобилей сталкиваются с проблемами, такими как биение при торможении или неравномерный износ поверхности дисков. Это может быть вызвано короблением дисков при перегреве или больших разницах в температуре. В таких случаях эффективность тормозов снижается, и владельцу предстоит выбор: заменить тормозные диски (и колодки) на новые или попробовать восстановить старые через проточку.

Однако стоит отметить, что протачивание дисков может временно решить проблему биения, но это решение часто оказывается недолговечным. Перегрев искривляет диск снова, как правило, вскоре после нескольких тысяч километров пробега. Вторым аспектом, делающим протачивание бесполезным, является относительно короткий срок службы тормозных дисков. Производители четко указывают на предельный уровень износа, который не стоит превышать. Обычно этот износ составляет всего 1 мм с каждой стороны. Превышение этого уровня часто означает, что диск не подлежит восстановлению.

Производители тормозных дисков рекомендуют замену даже при минимальном износе по нескольким причинам. Чугун, используемый для изготовления дисков, чувствителен к резким изменениям температуры, что влияет на его свойства. Даже небольшой износ может существенно повлиять на температурные характеристики тормозной системы. Когда диск становится тоньше, тормозные суппорты вынуждены компенсировать это, выдвигая поршни дальше наружу.

Это приводит к ухудшению отклика тормозов и даже к неравномерному износу колодок. В общем, вмешательство с уже изношенными дисками может быть оправданным только в особых ситуациях, например, когда новые комплектующие сложно достать или слишком дорого. Некоторые перекупы также могут прибегнуть к протачиванию, чтобы придать старым дискам вид новых, повышая стоимость продаваемого автомобиля.