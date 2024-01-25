Названы самые популярные иномарки в России

Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский кроссовер Haval Jolion стал самым востребованным иностранным автомобилем в России, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и информации от АО "ППК".

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидером продаж на российском автомобильном рынке в ноябре оставалась Lada Granta, с результатом в 16,2 тыс. единиц, удерживая свою позицию в топе модельного рейтинга уже в течение 20 месяцев подряд. На втором месте находится кроссовер Haval Jolion с объемом продаж в 7,2 тыс. единиц, за ним следуют Lada Vesta (6,5 тыс. ед.), а также внедорожники Niva Travel (5 тыс. ед.) и Niva Legend (4,7 тыс. ед.).

В десятке самых популярных автомобилей на рынке России также присутствуют китайские кроссоверы, такие как Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Omoda C5 и Geely Monjaro, с объемами продаж на уровне 3-4 тыс. единиц.