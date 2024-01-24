Россиянам рассказали, как купить машину без скрученного пробега

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Автоэксперт Шелков назвал два фактора риска при покупке авто с пробегом у дилера

1:32
Авто

При приобретении подержанного автомобиля у крупного дилера существует опасность получить транспортное средство с скрученным пробегом, особенно если автомобиль находится на продаже по комиссии. Об этом сообщил Максим Шелков, руководитель экспертного центра "Автокриминалист", в беседе с "Газета.Ru".

Автоэксперт Шелков назвал два фактора риска при покупке авто с пробегом у дилера
Фото: by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он отметил, что каждый автомобиль, поступающий к официальному дилеру, проходит проверку. Тем не менее, эта проверка более тщательная и качественная, если автомобиль выкупается дилером для последующей продажи.

В случае, когда машина предоставляется на комиссию, многие дилеры ограничиваются поверхностной диагностикой, выступая при продаже как посредники, не проводя глубоких проверок, подчеркнул Шелков.

Вероятность приобретения автомобиля с искаженным пробегом заметно снижается, если это тот бренд, на который специализируется дилер. В таких случаях сотрудники обладают знанием особенностей конкретной марки, используют специализированное оборудование для диагностики, что облегчает выявление изменений в пробеге, подчеркнул эксперт.

В отношении "непрофильных" автомобилей, как правило, проверяются только кузов на наличие повреждений и электронные системы с использованием универсального сканера для выявления ошибок, добавил он.

Шелков заключил, что если дилер специализируется на определенном бренде, и автомобиль был выкуплен у предыдущего владельца, это представляет собой более надежный вариант. Тем не менее, риск все равно существует из-за фактора человеческого вмешательства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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