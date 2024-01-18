Электромобили в холоде: почему зимние морозы ставят под сомнение их эффективность

Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему электромобили не годятся для русской зимы

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Несмотря на преимущества, которыми обладают электромобили по сравнению с автомобилями на внутреннем сгорании, такими как экологичность и более низкие затраты на обслуживание, заместитель главного редактора журнала "За рулем" и автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что в настоящее время их нельзя считать полноценной альтернативой традиционным автомобилям.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он подчеркивает, что электрокары имеют ограниченную пригодность к зимним условиям, о чем он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей.

Текущая зима в России оказалась одной из самых холодных за последние несколько лет. Особенно выделяется ночь на 4 января в Москве, которую синоптики признали самой холодной для этого региона в XXI веке. Традиционные заморозки представляют собой серьезные вызовы для автомобилистов, начиная от риска деформации дверей из-за наледи и заканчивая проблемами с аккумуляторами.

Однако владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания давно привыкли справляться с этими природными трудностями, и дорожное движение продолжается даже в самые суровые морозы. Но как обстоит дело с электромобилями на зимних дорогах?

Игорь Моржаретто подчеркнул, что электродвигатель и электромобиль в целом не идеальны в условиях сильного мороза. Батарея быстро разряжается, а обогрев салона требует значительного энергопотребления.

В связи с этим, например, в Москве приняли компромиссное решение, где электробусы продолжают работать, но для обогрева салона используется небольшая дизельная печка.

Эксперт отметил, что подобные проблемы с электромобилями наблюдаются не только в России, но и в северных регионах других стран, таких как север США и Европы.

Он заключил, что эта техническая проблема пока не решена, и это может привести к мысли о том, что электромобили на данный момент не представляют собой идеальное решение и не могут полностью заменить традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.