Не удаляйте насекомых с сухой поверхности автомобиля сухой тряпкой: будете вынуждены пожалеть об этом

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Налипание насекомых к поверхности автомобиля — обычная проблема для владельцев транспортных средств. Тем не менее, многие автолюбители совершают ошибки при мойке авто, что порой приводит к повреждению лакокрасочного покрытия. Автоэксперты предостерегают от таких недочетов и делятся советами, как избежать подобных последствий.

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Одной из распространённых ошибок считается удаление насекомых с сухой поверхности. Эта проблема усугубляется особенно в жаркую погоду, когда влага быстро испаряется с поверхности автомобиля. Специалисты также не советуют использовать сухие тряпки, поскольку они могут быстро впитать всю воду, что в итоге может привести к появлению царапин на краске.

Для бережной очистки от насекомых не рекомендуется использовать щетки дворников, даже если в бачок добавлен специальный шампунь. При высокой температуре жидкость быстро испаряется, и поверхность автомобиля остается сухой. Также автоматические мойки не всегда эффективны, так как процесс очистки происходит слишком быстро, и прилипшие насекомые не всегда успешно удаляются.

Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия при удалении насекомых, важно регулярно мыть автомобиль. Также следует выбирать специализированные химические средства и использовать смоченное водой полотенце для мягкой и эффективной очистки. В случае отсутствия специального средства, можно воспользоваться обычным шампунем или моющим средством для посуды, разбавленным в теплой воде.