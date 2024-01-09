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В каких случаях можно проигнорировать знак движение запрещено

2:23
Авто

Как известно, нарушителям, преодолевающим "кирпич" на дороге, грозят серьезные наказания, и поэтому многие водители стараются соблюдать данное правило. В то время как знак "Движение запрещено", представленный белым кругом с красной полосой, часто не вызывает у водителей такой же серьезной реакции, так как они воспринимают его как менее строгий по сравнению с другими дорожными знаками.

В каких случаях можно проигнорировать знак движение запрещено
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Представители портала njcar. ru обратились к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, в каких случаях можно пренебрегать указаниями знака "Движение запрещено".

Сравнив штраф до 5000 рублей и лишение "прав" за нарушение правила "Въезд запрещен" (3.1), с нарушением указания знака 3.2 "Движение запрещено", которое влечет лишь штраф в размере 500 рублей, можно сделать вывод, что последнее нарушение наказывается гораздо меньше. Тем не менее, несмотря на такие различия в наказаниях, многие водители игнорируют знак "Движение запрещено".

Этот знак, представленный белым кругом и красной полосой, чаще всего устанавливается для ограничения движения вблизи пешеходных зон, на периоды дорожных работ, а также в районах парков и других мест для отдыха в городе.

Знак "Движение запрещено" может быть проигнорирован некоторыми категориями автомобилей, такими как общественный транспорт, транспорт экстренных служб с включенными спецсигналами, а также автомобили, управляемые инвалидами или перевозящие их.

Однако основной причиной частого проезда под данным знаком является правило дорожного движения, разрешающее движение автомобилям физических лиц, проживающих или работающих в зоне ограничения. Это условие фактически придает белому кругу аналог зеленого светофора.

В случае остановки инспектором ГИБДД в зоне действия этого знака может потребоваться предоставление доказательств того, что вы являетесь жителем или работником данной зоны. При этом конкретные документы, которые следует предоставить в таких случаях, не указаны в ПДД.

Однако, как правило, инспекторы ГИБДД относятся с пониманием к подобным нарушениям и ограничиваются предупреждением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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