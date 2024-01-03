Камеры ГИБДД начали штрафовать водителей на 5 тысяч рублей за превышение скорости

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители считают, что превышение скорости обойдется им лишь штрафом в 500 рублей. Представитель ГИБДД поделился информацией о более серьезном наказании, которое может быть наложено за существенное превышение разрешенной скорости — штраф вплоть до 5 000 рублей.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Максимальная сумма штрафа с применением камер фиксации применяется в случае превышения установленной скорости на 80 км/ч и более. За подобное нарушение наложится штраф в размере 5 000 рублей, в соответствии с частью 5 статьи 12.9 КоАП. За повторные и последующие случаи нарушения скоростного режима также предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, согласно части 7 статьи 12.9 КоАП.

Важно отметить, что лишение прав в случае фиксации нарушения камерами не предусмотрено. Владельцу автомобиля может быть выписан только административный штраф. Информация о наложенном штрафе поступает в виде уведомления по месту регистрации владельца и также публикуется на официальном сайте Госуслуг.