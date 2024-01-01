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ГИБДД раскрыла, как полицейские массово лишают водителей прав за обгон автобуса

2:18
Авто

Сотрудники ДПС в крупных городах России ужесточили контроль за соблюдением Правил дорожного движения при обгоне или объезде автобусов. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, почему такие операции часто приводят к увеличению случаев лишения водительских прав.

ГИБДД раскрыла, как полицейские массово лишают водителей прав за обгон автобуса
Фото: Wikipedia by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

В последние месяцы инспекторы ДПС заметно увеличили количество составленных протоколов за нарушение правил обгона и объезда автобусов. Эти нарушения чаще всего происходят на узких улицах в жилых районах, где общественный транспорт временно блокирует движение при высадке пассажиров.

В этих местах отсутствуют "карманы" для остановки общественного транспорта, и обычно на дороге проведена сплошная разметка. Это, несмотря на соответствие ГОСТу и Правилам дорожного движения, автоматически делает объезд автобуса нарушением.

Правила дорожного движения (ПДД) определяют, что маршрутный транспорт, стоящий на остановке, не считается препятствием. Однако маневр объезда подпадает под часть 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Это может привести к наложению штрафа в размере 5 тысяч рублей или временному лишению водительских прав на 4-6 месяцев.

В настоящее время водителей, вынужденных обгонять автобусы, все чаще направляют в суд, где могут решить вопрос о временном лишении водительского удостоверения на полгода. Особенно неприятным в данной ситуации является то, что организация остановок общественного транспорта противоречит Правилам Дорожного Движения (ПДД).

Пункт 12.4 Правил дорожного движения ясно запрещает стоянку транспорта в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (за исключением края проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров.

Разрешение на остановку предоставляется только в случае наличия "кармана" для заезда автобусов. Однако не на всех улицах, особенно в старых районах, возможно создать подобные "карманы".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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