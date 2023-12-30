Сотрудники ГИБДД в настоящее время все чаще фиксируют нарушения ПДД с использованием видеозаписей, однако водители часто требуют предоставления видео в качестве доказательства нарушения.
Многие считают, что отсутствие видеозаписи может быть основанием для отмены штрафа. Эксперты уточняют, что согласно законодательству водители имеют право ознакомиться с материалами дела и предоставить свои объяснения и доказательства, но закон не требует от полицейских предоставления видеозаписей.
Предоставление видео не является обязанностью, но может помочь разрешить споры.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.