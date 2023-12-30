Эксперты нашли причину недовольства россиян автодилерами

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Почти половина россиян выражает недовольство по поводу обслуживания клиентов при покупке автомобилей у дилеров. По данным аналитического агентства A2:Research, выявленных в ходе опроса, основные претензии к автосалонам связаны с насильственным предложением дополнительных услуг, наценками на сервисные услуги и агрессивными методами продаж. Опрошенные также отметили, что качество консультаций оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что 49% респондентов предпочли бы покупку автомобиля у дилера вместо частного лица, они считают, что автосалоны должны улучшить свою работу.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, 48% опрошенных, выбирая подержанный автомобиль в дилерском центре, всегда обращают внимание на полноту предоставленной информации о нем, 34% – на скорость и организованность обслуживания, а 8% – на комфорт взаимодействия с продавцами. В то же время 81% автомобилистов готовы воспользоваться услугами дилера при наличии качественного клиентского сервиса.

Россияне также признали, что причиной посещения автосалона для приобретения автомобиля является возможность получить скидку при обмене старого автомобиля (39%), а также возможность приобрести понравившийся автомобиль быстрее (24%). 37% опрошенных обращают внимание на положительную репутацию дилерского центра.