Остановка машины ручником: три правила, которые следует знать

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Вопрос о том, можно ли остановить машину ручником, имеет положительный ответ, но требует соблюдения определенных правил.

Фото: openverse by owaief89 is licensed under CC BY-NC 2.0

В зависимости от типа стояночного тормоза (механического или электронного) машина реагирует по-разному на это действие. В случае механического тормоза, водителям важно помнить, что задние тормоза менее эффективны, и использование ручника на ходу требует осторожности.

Электронный тормоз не активируется на высоких скоростях, что также нужно учитывать. Соблюдение этих трех основных правил помогает безопасно использовать ручник при необходимости.