Вопрос о том, можно ли остановить машину ручником, имеет положительный ответ, но требует соблюдения определенных правил.
В зависимости от типа стояночного тормоза (механического или электронного) машина реагирует по-разному на это действие. В случае механического тормоза, водителям важно помнить, что задние тормоза менее эффективны, и использование ручника на ходу требует осторожности.
Электронный тормоз не активируется на высоких скоростях, что также нужно учитывать. Соблюдение этих трех основных правил помогает безопасно использовать ручник при необходимости.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!