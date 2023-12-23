Автоэксперт Мартыненко напомнил о нюансах вождения автомобиля зимой

Руководитель учебного центра по безопасному вождению, Виктор Мартыненко, напомнил водителям о необходимости не только замены летних шин на зимние, но и перехода от летнего стиля вождения к зимнему.
Инструктор предупредил, что зимой тормозной путь автомобиля увеличивается, и водителям следует учитывать это при выполнении маневров. Он подчеркнул, что основные принципы управления автомобилем зимой — это мягкое торможение и разгон.
"В противном случае возможен резкий срыв автомобиля, и у вас может возникнуть проблема с управлением. Поэтому важно избегать резких движений при поворотах, торможении и разгоне — это основное правило. При соблюдении этого принципа ваш автомобиль будет намного устойчивее на дороге", — пояснил Мартыненко.
Он также подчеркнул важность поддержания безопасного расстояния не только спереди, но и сзади, акцентируя внимание на зеркала заднего вида. Это позволит водителям своевременно реагировать на опасные маневры других участников дорожного движения, добавил эксперт по вождению.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.