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Автоэксперты назвали ТОП-5 автомобилей "на вторичке" за 300 тыс. рублей

4:51
Авто

Наличие личного транспорта в современном обществе стало неотъемлемой необходимостью для большинства людей, которые считают общественный транспорт или такси не всегда удобными. Однако, собственность на автомобиль всегда связана с финансовыми затратами.

Автоэксперты назвали ТОП-5 автомобилей "на вторичке" за 300 тыс. рублей
Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эти расходы включают не только стоимость покупки транспортного средства, но и его последующее обслуживание. Не каждый готов тратить значительные суммы на автомобиль или брать кредиты. В таких условиях многие обращают внимание на бюджетные варианты подержанных автомобилей. Эксперты предлагают рассмотреть несколько моделей, доступных в настоящее время за бюджет в 300 тысяч рублей.

Nissan Almera Classic это модель, которая часто привлекает внимание. Ее популярность обусловлена доступностью, надежностью и долговечностью, заложенными производителем. Однако это касается лишь тех автомобилей данной модели, за которыми предыдущие владельцы тщательно ухаживали. При своевременном обслуживании такой автомобиль может без проблем преодолеть от 350 до 400 тысяч километров без необходимости капитального ремонта или серьезных вложений. В пределах указанного бюджета можно рассмотреть Nissan Almera Classic с механической коробкой передач, выпущенный в 2007–2009 годах с пробегом около 250 тысяч километров и оснащенный 1,6-литровым двигателем.

Ford Focus это модель, пользующаяся большой популярностью среди российских автолюбителей. В данном случае речь идет о втором поколении автомобиля в дорестайлинговом кузове, произведенного в 2006–2007 годах, при условии, что автомобиль в хорошем состоянии. Одной из проблем, о которой стоит упомянуть, является коррозия на кузове и некоторая непостоянность в надежности электрической системы. Однако, в техническом плане автомобиль полностью исправен. В рамках данного бюджета можно рассмотреть различные модификации Ford Focus, но в основном придется обратить внимание на модели с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Hyundai Accent является популярным выбором на рынке подержанных автомобилей в бюджетном сегменте. Хотя у этой модели нет выдающегося оснащения или каких-либо интересных особенностей, она известна своей надежностью. Автомобиль, действительно, прочный и долговечный. При правильном уходе и обслуживании Hyundai Accent может успешно пройти более 400 тысяч километров с минимальными затратами на ремонт и обслуживание. В пределах бюджета в 300 тысяч рублей можно рассмотреть автомобили второго поколения, выпущенные в 2009–2011 годах, с механической коробкой передач, 1,5-литровым бензиновым двигателем и пробегом около 250 тысяч километров.

Renault Symbol, несомненно, не всегда рассматривается как потенциальный выбор от этого французского производителя. Однако стоит не спешить с выводами. У компании Renault на российском рынке представлен надежный модельный ряд, который вызывает небольшое количество проблем в плане обслуживания и ремонта. Среди этих моделей можно выделить Renault Symbol второго поколения, выпущенный в 2008 году. В настоящее время эту модель можно приобрести за 300 тысяч рублей в хорошем состоянии. Речь идет об автомобиле с пробегом от 250 до 300 тысяч километров, оснащенным 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Mitsubishi Lancer представляет собой еще один вариант для покупки в пределах 300 тысяч рублей в современных условиях. В данном случае речь идет о девятом поколении и рестайлинговом кузове. Следует обратить внимание на автомобили, выпущенные в период с 2005 по 2008 годы в различных модификациях. В настоящее время можно найти Mitsubishi Lancer как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Единственным доступным двигателем будет 1,6-литровый бензиновый. Этот автомобиль приятен во многих аспектах, особенно в части надежности и доступности в обслуживании, что привлекательно для многих российских покупателей. Конечно, при таком бюджете стоит ожидать автомобили с пробегом около 300 тысяч километров.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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