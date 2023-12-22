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На АЗС объяснили, почему нельзя заправлять машину на 500 рублей

2:41
Авто

Водители обычно делятся на две группы, когда дело касается заправки. Некоторые, подъезжая к заправке, просят кассира налить в бак определенное количество литров топлива. Другие предпочитают определить сумму заправки в рублях, заказывая, например, "на 500" или "на 1000".

На АЗС объяснили, почему нельзя заправлять машину на 500 рублей
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Сотрудник одной из сетевых АЗС поделился в интервью порталу njcar.ru своим мнением о том, почему не стоит выбирать заправку на ровную сумму, к примеру, на 500 рублей.

В наше время водители, использующие для оплаты топлива банковские карты, чаще всего указывают количество литров при заправке. В этом случае точная сумма в копейках не играет роли, так как нет необходимости беспокоиться о десятках.

Однако тем, кто расплачивается наличными, удобнее выбирать сумму "на столько-то рублей". Им проще просто отдать купюру на кассе. Такой метод оплаты также позволяет избежать сдачи и освобождает от необходимости носить в кармане мелочь. Важно отметить, что в данном случае выгода остается за АЗС.

Это особенно актуально, когда водитель хочет заправить свой автомобиль, например, бензином АИ-95 на сумму в 500 рублей.

Многие не задумываются об этом, но бензоколонка, помимо прочего, является измерительным устройством, измеряющим объемы жидкости, то есть топлива. Как и у любого измерительного прибора, у нее есть своя погрешность.

Современные бензоколонки измеряют бензин с точностью до 10 мл, то есть 0,01 литра. Предположим, вы платите 500 рублей. С учетом того, что цена на 95-й бензин в среднем по России составляет 54 рубля за литр, за 500 рублей в баке должно быть 9,2592 литра бензина. Однако бензоколонка физически может налить только 9,25 литра топлива.

Ни одна АЗС не занимается благотворительностью, поэтому возможен недолив в размере 0,0092 литра (практически 0,01 литра). Это означает, что примерно 54 копейки из 500 рублей автовладелец фактически "пожертвует" АЗС.

Каждый день через оживленную автозаправочную станцию проходит около сотни машин, которые заправляются на круглые суммы. При этом по 50 копеек с каждой из них остаются на заправке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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