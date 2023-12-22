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Эксперты назвали 3 ошибки, которые "убьют" в автомобиле даже новый генератор

1:53
Авто

Генератор в автомобиле — деталь, которую водители редко берут во внимание, а некоторые даже затрудняются найти его местонахождение под капотом. Не смотря на это, генератор существует, и его можно случайно вывести из строя. Эксперты выделили три основные ошибки, которые водители часто допускают и которые могут привести к поломке генератора.

Эксперты назвали 3 ошибки, которые "убьют" в автомобиле даже новый генератор
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Наиболее распространенный способ случайного выхода из строя полностью исправного генератора связан с состоянием аккумулятора. Водители, иногда игнорируя состояние батареи, могут столкнуться с коротким замыканием в одной из ее "банок", что создает дополнительную электрическую нагрузку на генератор. Важно помнить, что в большинстве современных автомобилей генератор всегда работает на пределе своих возможностей, учитывая потребность в энергии для поддержки множества бортовых устройств, включая мультимедийные системы, и одновременно заряжая аккумулятор.

Генератор не располагает избыточной мощностью из-за экономии производителей на его конструкции и использовании более дешевых материалов. Представьте себе ситуацию, где к высокой нагрузке добавляется еще один значительный "потребитель" в виде "короткозамкнутой банки" аккумулятора.

Из-за избыточной нагрузки генератор может начать перегреваться, что быстро приведет к его выходу из строя.

Также аналогичные проблемы могут возникнуть из-за чрезмерной страсти владельца к аудиотюнингу. Естественно, установка десятка нестандартных динамиков, сабвуфера, усилителя, процессора и других аксессуаров для наслаждения музыкой может привести к досрочной поломке генератора.

Чрезмерная влажность, мойка моторного отсека и проезд по глубоким лужам также могут негативно повлиять на работоспособность генератора.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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