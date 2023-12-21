Портал njcar.ru рассмотрел вопрос о том, является ли бензин с октановым числом 92 предпочтительным перед тем, у которого октановое число 95, особенно зимой.
Отмечается, что единственная причина для выбора бензина с более низким октановым числом — стремление сэкономить. Несмотря на разницу в цене, около 3,5-4 рубля за литр между АИ-92 и АИ-95, авторы статьи считают эту экономию незначительной, особенно в контексте общей стоимости заправки.
Также подчеркивается, что каждый двигатель на заводе настраивается под определенный сорт бензина, и если производитель рекомендует использовать только 95-й, то следует придерживаться этого рекомендации. Однако, если допускается использование АИ-92, особенно зимой, это может быть оправданным выбором. При отрицательных температурах двигатель на 92-м бензине более легко запускается и работает более стабильно.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".