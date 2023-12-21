Автоэксперты советуют использовать зимой бензин АИ-92 из-за большей стабильности

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Портал njcar.ru рассмотрел вопрос о том, является ли бензин с октановым числом 92 предпочтительным перед тем, у которого октановое число 95, особенно зимой.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что единственная причина для выбора бензина с более низким октановым числом — стремление сэкономить. Несмотря на разницу в цене, около 3,5-4 рубля за литр между АИ-92 и АИ-95, авторы статьи считают эту экономию незначительной, особенно в контексте общей стоимости заправки.

Также подчеркивается, что каждый двигатель на заводе настраивается под определенный сорт бензина, и если производитель рекомендует использовать только 95-й, то следует придерживаться этого рекомендации. Однако, если допускается использование АИ-92, особенно зимой, это может быть оправданным выбором. При отрицательных температурах двигатель на 92-м бензине более легко запускается и работает более стабильно.