Автоэксперт Милешкин рассказал о преимуществах и недостатках модели "Москвич 6"

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Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин провел тестирование нового "Москвича 6" 2023 года, выявив ряд его достоинств и недостатков.

Фото: официальный сайт москвич

Модель представлена на рынке с двумя двигателями: 136-сильным турбомотором и 1,5-литровым мотором на 174 силы. Последний доступен только для топовой комплектации и имеет чугунный блок с прямым впрыском топлива, но оба двигателя требовательны к высококачественному бензину (АИ-95 и выше).

Автомобиль отличается просторным багажным отделением и комфортным вторым рядом сидений, но имеет проблемы с передними креслами, особенно с водительским, из-за высокой установки, влияющей на обзорность.

Эксперт выделил хорошую работу тормозной системы и достойный уровень шумоизоляции при скорости до 100 км/ч. Однако при скоростях 70-80 км/ч возникли проблемы с подвеской, проявившиеся при наезде на неровности и достигшие пробоев.

Среди явных недостатков "Москвича 6" эксперт отметил слабую адаптацию к российским условиям и неопределенное поведение на дороге, сравнив его с более удачными бюджетными китайскими моделями, а также указав на уступки по сравнению с предыдущей моделью "Москвич 3".

Ранее автоэксперт Сергей Бургазлиев объяснил, почему цены на "Москвич" вырастут.