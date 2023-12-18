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При поиске подержанного автомобиля часто сталкиваются с моделями, у которых могут быть проблемы с двигателем. Эксперты делятся советами о том, как определить, имеет ли двигатель проблемы после капитального ремонта при приобретении автомобиля.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Специалисты отмечают, что ремонт двигателя может быть как частичным, так и полным. В первом случае могут замениться отдельные детали, такие как прокладка головки блока цилиндров, кольца поршней, сальники или вкладыши коленчатого вала.

Полный капитальный ремонт обычно включает в себя расточку цилиндров и полную замену поршневой группы, но это также может повысить вероятность серьезных проблем в будущем. Трудно предсказать, насколько надежно будет функционировать двигатель после капитального ремонта в долгосрочной перспективе.

Одним из наиболее распространенных признаков проведения капитального ремонта двигателя является полностью очищенное моторное отделение. Затем следует обратить внимание на состояние герметика в зоне соединения головки блока цилиндров с самим блоком - при капремонте заводской герметик всегда наносится ровно, без излишков.

Еще одним признаком проведения капитального ремонта может служить повреждение болтов, фиксирующих головку блока цилиндров. Если на них видны царапины от инструмента, это явный признак разборки двигателя, сообщает njcar.ru.

Кроме того, состояние двигателя можно оценить, взглянув под пробку маслозаливной горловины - появление белой эмульсии под пробкой может свидетельствовать о периодическом перегреве двигателя или проникновении антифриза в моторное масло.

Другим важным признаком проблем с двигателем является выхлоп с сизым или голубоватым оттенком. Также стоит обратить внимание на наличие белого дыма, что может свидетельствовать о проблемах с прокладкой головки блока цилиндров и попадании охлаждающей жидкости в цилиндры.