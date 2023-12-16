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HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов дешевле 1,8 млн рублей

3:47
Авто

Спортивные седаны с пробегом предлагают отличное сочетание практичности и мощности по доступной цене. После проведения собственного исследования, эксперты портала HotCars составили рейтинг лучших спортседанов на вторичном рынке, стоимость которых не превышает 20 000 долларов или 1,79 млн рублей по текущему курсу.

HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов дешевле 1,8 млн рублей
Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

Лидером рейтинга стал Pontiac Grand Prix 2007 года выпуска, цена которого варьируется от 4609 до 5644 доллара (приблизительно 413,31-506,12 тыс. рублей). Надежность данного автомобиля оценена экспертами J.D. Power на 87 баллов из 100 возможных. Модель предлагается с различными типами двигателей, начиная от 3,8-литрового V8 мощностью 200 л.с. и заканчивая 5,3-литровым V8 мощностью 303 л.с. Расходы на техническое обслуживание составляют около 415 долларов (37,21 тыс. рублей) в год.

На втором месте расположился Cadillac CTS 2012 года, доступный на вторичном рынке за 6985 долларов (626,37 тыс. рублей). Годовая стоимость обслуживания составляет примерно 635 долларов (56,94 тыс. рублей), а рейтинг надежности по версии J.D. Power – 86 баллов из 100. Автомобиль оснащен 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 270 л.с. и 223 Нм крутящего момента.

Занимая почетное третье место, Kia Optima SX 2019 года представляет собой отличный переднеприводный спортивный седан, доступный на вторичном рынке за 18 880 долларов (1,69 млн рублей). Затраты на техническое обслуживание оцениваются примерно в 471 доллар (42,24 тыс. рублей) в год, а рейтинг надежности по версии J.D. Power составляет 85 баллов из 100.

Следом за Kia идет спортивный седан BMW 3-Seriers, 340i 2016 года с рейтингом надежности 83 балла по 100-балльной шкале. Стоимость на вторичном рынке в среднем составляет 19 200 долларов (1,72 млн рублей), а обслуживание этой модели, с рейтингом надежности 83 балла из 100, обходится в среднем 968 долларов (86,8 тыс. рублей) в год.

Завершает рейтинг Audi A6 3.0T Quattro 2015 года с рейтингом надежности 82 балла из 100. Этот роскошный седан, обладающий мощностью в 310 лошадиных сил, доступен за 16 177 долларов (1,45 млн рублей), а расходы на его обслуживание в год составляют в среднем 1059 долларов (94,96 тыс. рублей).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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